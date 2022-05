Nieuwe club voor wildwaterroeien op IJburg: "Veel te druk op de Amstel"

Drie roeiverenigingen bundelen hun krachten en openen op IJburg een nieuwe sportvereniging. Hiermee is de eerste 'coastal rowing club' van de stad een feit. De oprichters hopen hiermee de opkomende sport ook in Amsterdam populair te maken: "Het is fantastisch om de golven onder de boot te voelen."

Roeiverenigingen De Amstel, De Hoop en watersportvereniging IJburg hebben het roeicentrum samen opgezet. "Coastal rowing sinds een paar jaar in Nederland begonnen", zegt Ewout Barendregt, een van de initiatiefnemers van de nieuwe club. "Op IJburg kan alleen op deze manier geroeid worden, want het water is hier veel wilder dan op de Amstel." Doordat het toerisme terugkeert in de stad, wordt het ook steeds drukker op het water. "Met al het bootjesverkeer is het soms best lastig om op de Amstel goed te roeien", zegt een van de roeiers tijdens een training. Hij geniet in ieder geval van zijn training: "Dit is waar ik het voor doe. De golven, de ruimte, de natuur."

Quote "Coastal rowing is een beetje als mountainbiken, maar dan op het water" ewout barendregt

Coastal roeiboten zijn speciaal ontworpen voor gebruik op zee. Ze zijn bijvoorbeeld steviger en breder dan 'normale' roeiboten voor op rustig water. "Bij het coastal roeien speel je echt met alle elementen. Met de golven, met de wind, en op zee zelfs met de stromingen van het water. Daar wordt mijn hoofd echt lekker leeg van", zegt een roeister die al een paar jaar wedstrijden vaart. Snelle groei De sport is rond 2017 voor het eerst naar Nederland gekomen. Marjolein en Noor roeien al wedstrijden in binnen- en buitenland: "We kregen het idee ineens, pakten een bootje en begonnen. Maar dat we het zo leuk zouden vinden wisten we niet. Iedereen die het een keer probeert vindt het fantastisch, dus ik verwacht dat dit heel erg gaat groeien."

Ook initiatiefnemer Barendregt hoopt de komende jaren flink te groeien: "We begonnen een jaar geleden met vijf à tien aanmeldingen en inmiddels hebben we er al zo'n dertig. Het gaat de goede kant op." Of ze over vijf jaar de grootste watersportclub van de stad zijn? "Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn."