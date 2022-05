Schot gelost in hotel vlakbij de Nieuwe Meer

Iets voor 19.00 uur kwam er een melding van de schietpartij, die plaatsvond in het Mercure Hotel aan de Oude Haagseweg. De politie weet niet waar de dader zich bevindt. Het hield in er in eerste instantie nog rekening mee dat hij nog in het hotel zou kunnen zijn, maar gaat daar inmiddels niet meer vanuit.

Een woordvoerder laat weten dat er tot twee uur na het geloste schot nog uitvoerig naar de dader is gezocht. Inmiddels is van een grootschalige zoekactie geen sprake meer.

Via Burgernet is er een signalement van de dader geplaatst. In het bericht wordt gemeld dat het om een beroving gaat. De politiewoordvoerder kan dit niet bevestigen.