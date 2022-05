Gewonde bij schietpartij op Wibautstraat

Het slachtoffer werd rond 23.00 uur in de buurt van de ingang van het metrostation neergeschoten. Verschillende omwonenden laten weten dat ze meerdere schoten hoorden. Een ambulance, meerdere politiewagens en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen.

Op de bumper van een van de politiewagens was bloed te zien, vermoedelijk doordat het slachtoffer tegen de auto heeft gezeten of geleund toen hij door de hulpverleners werd geholpen. Volgens een politiewoordvoerder was het slachtoffer gewond aan zijn arm. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht en was gisteravond niet in levensgevaar.