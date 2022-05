Hoofdofficier wil bedreigers Halsema voor de rechter brengen: "Ik vind het beneden alle peil"

Het Openbaar Ministerie pakt de aangifte van burgemeester Halsema voortvarend op. Halsema werd na het afgelasten van de Ajax-huldiging op het Museumplein bedolven onder de scheldkanonnades die volgens hoofdofficier van justitie, René de Beukelaer, niet door de beugel kunnen.

AT5

"Het onderzoek is gaande en dat gaat wat mij betreft tot vervolgingen leiden", zegt De Beukelaer in AT5's Park Politiek. De hoofdofficier benadrukt dat de beslissing om de huldiging niet in de stad maar in de Johan Cruijff Arena te houden, er uiteindelijk een was van de driehoek samen met Ajax: "En als dat dan gebeurt, dan is onze burgemeester ineens de kop van jut- en dat gaat op een hele grove manier. Ik vind dat echt niet kunnen en wij pakken die zaken dus ook aan."

Quote "Er zitten ruim voldoende strafbare meldingen tussen" hoofdofficier rené de Beukelaer

Halsema zelf deed vorige week al een boekje open over wat zij online en aan de Herengracht te verduren kreeg. De Beukelaer: "Het zijn allemaal onsmakelijke berichten die er komen, maar dan kijken wij ook: is het daarnaast ook strafbaar? Nou, er zitten ruim voldoende ook strafbare meldingen tussen en dat gaat er dan over dat de burgemeester moet worden aangepakt, gewelddadig moet worden aangepakt, ze wordt uitgescholden, ik vind het eigenlijk beneden alle peil." Het OM hoopt met met deze zaak en ook met andere zaken tegen online bedreigers een voorbeeld te stellen."Tegelijkertijd zou ik het heel fijn vinden als we politiek voor elkaar boksen dat mensen met een Instagram-account, op Telegram, Twitter, dat die bekend zijn, want je kunt dus heel anoniem de verschrikkelijkste dingen roepen", aldus hoofdofficier De Beukelaer.



Het hele gesprek met de hoofdofficier van justitie bekijk je hieronder.

AT5

Lees ook Play Politiek Play Burgemeester Halsema doet aangifte van bedreigingen rond Ajaxhuldiging