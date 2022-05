Laadpaalklever-verhaal uit Nieuw-Sloten krijgt staartje: "Het is niet asociaal"

Net als veel andere Amsterdammers zag Zowik gisteren het item over de Tesla. "Ik had een beetje het gevoel dat ik moest opkomen voor de elektrische rijders, want het voelde als een directe aanval", vertelt hij. Ook op de website van Tesla staat dat het raadzaam is om altijd de auto te voorzien van stroom: "LAAT DE AUTO AANGESLOTEN OP HET LAADSTATION als u de auto niet gebruikt."

Zowik kan zich voorstellen dat het irritant is als iemand acht weken op zijn laadplek staat, maar relativeert het ook enigszins. "Het is op zich niet heel erg, maar het kan gaan irriteren inderdaad."

Geen benzine en diesel meer

De gemeente wil voor 2030 alle benzine- en dieselauto's uit de stad geweerd hebben. Oftewel er komen nog een hoop elektrische auto's bij de komende jaren. Volgens Zowik is de oplossing simpel: "Mijn suggestie is om een wagenpark neer te zetten net buiten de ring, waar elektrische rijders terecht kunnen om een langere periode te parkeren."