Politie lost waarschuwingsschot bij grote vechtpartij op Anton de Komplein

De politie heeft vrijdagavond op het Anton de Komplein in Zuidoost een waarschuwingsschot gelost richting een vechtpartij tussen een grote groep. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er niemand gewond is geraakt.

Bij aankomst van de politie sloeg de groep vechters op de vlucht. De reden dat de politie het waarschuwingsshot loste was dat er een mogelijkheid was dat één van de aanwezigen een vuurwapen bij zich had.

Op het Anton de Komplein is op het moment een kermis gaande. De politie kon niet bevestigen of de vechtpartij was ontstaan op de kermis of dat het daar net buiten was. Een tijdje hing er ook een politiehelikopter in de lucht.