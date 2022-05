'MenstruWeek' pakt menstruatie-armoede aan door gratis tampons uit te delen

Eén op de tien meisjes en vrouwen heeft niet genoeg geld voor producten als maandverband of tampons. Daarom is de 'MenstruWeek' in het leven geroepen: om aandacht te vragen voor menstruatie-armoede in de stad. Als onderdeel van het initiatief delen UvA-studenten doosjes met tampons en maandverband uit aan horecazaken.

Volgens Esther van Duin, initiatiefnemer van de 'MenstruWeek', zijn nog te weinig mensen op de hoogte van menstruatie-armoede. Volgens haar moeten tampons en maandverband makkelijk gratis te krijgen zijn. "We willen dat mensen het normaal gaan vinden dat menstruatieproducten op het toilet horen, net als toiletpapier." Ook, zegt ze: "We willen dat iedere toileteigenaar zich realiseert dat, met het hebben van een toilet, ook een stukje verantwoordelijkheid komt voor klanten met een baarmoeder."

Van Duin ziet graag dat scholen, bars, sportscholen en andere instanties gratis menstruatieproducten aanbieden in zogenoemde 'MenstruBoxes', doosjes met daarin tampons en maandverband. Om het goede voorbeeld te geven, gaan ze met een groep vrijwilligers de stad in om de doosjes aan restaurants en cafés te geven. De plekken waar gratis menstruatie-producten worden aangeboden, zijn ook gebundeld in de 'MenstruMap', "zodat vrouwen altijd kunnen zien waar ze terecht kunnen", aldus een van de vrijwilligers.

Walk of shame

De eigenaar van een taartenwinkel op de Javastraat is blij met de 'MenstruBox': "Ik vind het fantastisch wat ze doen en dat het hier nu ligt. Het moet veel meer genormaliseerd worden." Ze kreeg al wel eens de vraag van gasten of er tampons waren. "Dan renden we naar achter om het uit onze tas te pakken, maar nu het hier ligt, hoeven ze de walk of shame niet meer te doen en het aan het personeel te vragen."

Ook een van de gasten is enthousiast over het initiatief. "Ik vind het echt top dat er gratis producten zijn voor menstruatie, niet iedereen heeft de optie om die te kunnen kopen." En juist daarom vindt de organisatie van 'MenstruWeek' dat het op de gemeentelijke agenda moet komen te staan. Daar is Gaby Akkrum, eigenaar van de taartenshop, het mee eens. "Wellicht is het iets voor de overheid om te promoten en te stimuleren dat er vergoeding voor ontstaat." Maar zo niet, zo zegt ze, ook geen probleem, "dan neem ik de kosten zelf op me."