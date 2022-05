Gewonde bij woningbrand in Osdorp

Bij een woningbrand aan de Nieuwe Laan in Osdorp is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer liep brandwonden aan beide handen op.

De brand ontstond rond 23.30 uur in de keuken van de woning. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen.

Twee bewoners van de woning ademden rook in. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis te worden overgebracht. Het slachtoffer dat brandwonden had moest wel per ambulance naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft tijdens het blussen ook meerdere katten uit de woning gered. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.