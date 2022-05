Pinoké verliest weer van Bloemendaal en wordt geen landskampioen

Roel Bovendeert zette Bloemendaal op 2-0 voorsprong door doelpunten in het eerste en tweede kwart. Daarna kreeg Pinoké meerdere kansen om terug te komen in de wedstrijd. De strafcorners van Alexander Hendrickx gingen er echter niet in. Tim Swaen maakte vlak voor tijd aan alle onzekerheid een eind door de 3-0 te maken.

Na de winst in de eerste wedstrijd op donderdag had Bloemendaal dit weekend twee kansen om het af te maken. Op 't Kopje werd de eerste mogelijkheid gisteren direct verzilverd. Het is voor Bloemendaal de 22e landstitel in de clubhistorie.

Voor Pinoké was het de eerste finale om het landskampioenschap. Het bracht de nodige spanning met zich mee.