Ajax in pot 1 bij loting Champions League

Ajax loot voor de Champions League voor komend seizoen mee in pot 1. Dat komt door de winst van Real Madrid in de finale van de Champions League tegen Liverpool gisteravond.

Door de winst van Real Madrid zou de club twee keer in pot 1 zitten, omdat het zowel landskampioen als Champions Leaguewinnaar is. Omdat dat niet kan komt er een plek vrij en die plek is voor Ajax.

Hierdoor zal Ajax niet hoeven te spelen tegen grootmachten als Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain en Bayern München. Of dat meteen een groot voordeel is, is maar de vraag want in pot 2 zitten ook geen kinderachtige ploegen, onder meer Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Chelsea en Barcelona.

De laatste keer dat er een Nederlandse ploeg in pot 1 mee lootte was in 2015, het ging toen om PSV.

De loting voor de groepsfase van de Champions League is op 25 augustus in het Zwitserse Nyon.