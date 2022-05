Ambtenaren zorgen voor verkeerde verwachtingen in e-mails: aanvraag woonark moet opnieuw

Op de zogeheten plankaart in het bestemmingsplan staat dat de plek is bedoeld voor 'steigers met woon- en bedrijfsschepen'. Eerder werden er wel woonarken toegestaan, maar volgens de gemeente waren dat fouten omdat ambtenaren de tekst onjuist uitlegden en worden die niet meer herhaald.

Vertrouwensbeginsel

De rechtbank was het met de gemeente eens dat er alleen woonschepen en bedrijfsschepen mogen liggen. Maar de bewoner had ook een beroep gedaan op het 'vertrouwensbeginsel', waarmee hij er op doelt dat bij hem de verwachting is gewekt dat hij zijn schip mocht vervangen door een ark. Daar krijgt hij van de rechtbank wel gelijk is.

Zo schreef een medewerker van de gemeente in een e-mail: "Ik heb begrepen dat een wissel van schip naar ark op de [adres] waarschijnlijk mogelijk is, mits CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, red.) akkoord is. Het is dus raadzaam om sowieso eerst een conceptaanvraag in te dienen om de haalbaarheid te onderzoeken."