Oud-verzetsman Max van den Berg (95) overleden: "Zijn bevlogenheid was inspirerend"

Oud-verzetsman Max van den Berg is op 95-jarige leeftijd overleden. Van den Berg maakte als tiener de Februaristaking mee en besloot zelf ook te staken. Hij zette zich na de Tweede Wereldoorlog in om les te geven over discriminatie, racisme en de oorlog. Voor die strijd en voor zijn betrokkenheid bij de stad ontving hij vorig jaar de Andreaspenning.

"Hij was altijd zo optimistisch", vertelt kleinzoon Noeri van den Berg over zijn opa. "Terwijl hij zoveel duistere dingen meegemaakt heeft. Zijn hele familie is zo'n beetje uitgemoord. Hij maakte die verschrikkelijke oorlog mee en het is niet voor niets dat hij die enorme strijd tegen onrecht voerde. Dat deed hij met zoveel bevlogenheid. Dat vind ik echt inspirerend."

Van den Berg was onder meer mede-oprichter van de eerste Auschwitzherdenking in 1952, ook was hij betrokken bij de oprichting van het Verzetsmuseum en het Comité 21 Maart. Ook was hij politiek actief. Hij was lid van de Communistische Partij van Nederland (CPN) en later van de SP.

Februaristaking

AT5 ging voor het 75e jubileum van de Februaristaking in gesprek met Van den Berg. De 14-jarige scholier besloot samen met zijn klasgenoten om te spijbelen, hun vorm van staken. "Toen hebben we alle schooltassen dwars over de weg gelegd zodat niemand er meer langs kon", vertelde hij toen. "De directeur kwam naar buiten en zei: 'als jullie niet naar binnen gaan dan komen jullie de school niet meer in en krijgen jullie ook geen diploma.' Mopperend en pruttelend gingen de scholieren toch naar naar binnen. Ik en mijn vrienden niet, wij gingen met z'n drieën de stad in."