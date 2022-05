Werknemer heeft recht op tien maanden loon zonder een minuut te werken

Een restauranteigenaar moet zijn werknemer tien maanden loon uitbetalen, ook al heeft de medewerker die maanden niet gewerkt in het restaurant. Dat bepaalde de kantonrechter. De medewerker had een vast contract, maar werd volgens hem vanwege een meningsverschil niet meer ingeroosterd.

De man werkte sinds juli 2006 in het restaurant. Dat deed hij eerst op oproepbasis, maar hij kreeg na verloop van tijd een vast contract. Dat contract was goed voor 25 uur per maand, het maandsalaris wat de werknemer daar voor kreeg was 225 euro bruto.

Conflict

Volgens de werknemer ontstond er in mei 2021 een conflict tussen hem en zijn baas. Zijn baas zou vervolgens gezegd hebben dat hij niet meer zou worden opgeroepen om te komen werken en dat is ook sinds juni 2021 niet meer gebeurd. De restauranteigenaar zegt echter dat de man ontslag heeft genomen en dat hij ook weer mocht komen werken, maar dat werd door de werknemer niet serieus genomen.

Omdat de rechter niet kon vaststellen wie van de twee gelijk had. Moet er rekening worden gehouden dat het vaste contract van de werknemer van kracht is gebleven, ondanks dat hij niet meer heeft gewerkt. Daardoor heeft hij recht op het salaris van de tien maanden die hij niet heeft gewerkt.

Vakantiegeld

Ook bleek dat een deel van het vakantiegeld wat de werknemer zou moeten ontvangen, de laatste jaren niet was uitbetaald. Dat gaat om in totaal drie jaar. De eigenaar beweert dat wel uitbetaald te hebben, maar de werknemer heeft bewijs tegen die beweringen. De rechter oordeelde dat de werknemer nog extra recht heeft op 672 euro bruto aan niet uitbetaald vakantiegeld. Het contract dat de werknemer bij het restaurant had is inmiddels stopgezet.