Prinses Amalia gaat aan de UvA studeren en heeft kamer in Amsterdam al geregeld

Prinses Amalia van Oranje gaat in Amsterdam studeren. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat weten dat de troonopvolger van de koning is toegelaten voor de bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Die studie kent een aanmeld- en selectieprocedure, maar de RVD verzekert dat ze die het afgelopen jaar 'in zijn geheel' heeft doorlopen. Amalia verhuist in september naar Amsterdam. Er wordt een woonruimte gehuurd die ze gaat delen met meerdere medestudenten.

'Trots'

De UvA zegt in een reactie 'trots' te zijn op het feit dat Amalia voor de 'uitdagende en veelzijdige opleiding'' aan de universiteit heeft gekozen. Ook burgemeester Femke Halsema heeft inmiddels op het nieuws gereageerd. "Amsterdam heet prinses Amalia van harte welkom. We hopen dat ze een mooie studententijd tegemoet gaat.'

Volgens decaan Radboud Winkels leren studenten tijdens de studie 'vanuit meerdere kanten naar onderwerpen te kijken.' "Denk aan de coronacrisis: het ging niet alleen over gezondheid, maar ook over belangen van ondernemers, over eenzaamheid en over fundamentele rechten."

Speciale bijeenkomst

Amalia en haar 220 medestudenten starten in september met een speciale bijeenkomst waarbij ze geïnformeerd worden over de situatie, zo laat een woordvoerder van de UvA weten. Of er tijdens de studie van Amalia speciale maatregelen worden getroffen, is aan de RVD, aldus de UvA.

De keuze van Amalia om in Amsterdam te studeren, is binnen de lijn van troonopvolging geen gebruikelijke. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en Juliana (koningin tussen 1948 en 1980) studeerden alledrie in Leiden.