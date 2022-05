Actiegroep Wildemanbuurt biedt handtekeningen aan bij Stadgenoot tegen huurverhoging schimmelwoningen

Uit reportages van AT5/NH Amsterdam bleek hoe meerdere huizen in de buurt onder de schimmel zitten . Vanwege deze problematiek willen bewoners niet meer betalen dan dat ze nu doen. "We roepen Stadgenoot op om de huurverhoging niet door te voeren", vertelt een woordvoerder van de Actiegroep bij het hoofdkantoor van de woningcorporatie. "We hebben de handtekening van 150 bewoners bij ons, maar willen dat de huur voor de hele buurt bevriest wordt. Het gaat niet om het individu, maar om het collectief."

Behandeling collectief of individueel

Na de overhandiging van de handtekeningen is Stadgenoot om een reactie gevraagd. Een woordvoerder laat weten dat er nu eerst gekeken gaat worden naar een mogelijke collectieve terugdraaïing of dat er per individueel geval een besluit wordt genomen. "In het algemeen wordt er als iemand bezwaar maakt naar dat specifieke geval gekeken", legt de woordvoerder uit. "Nu het in het geval van de Wildemanbuurt om een groot aantal bezwaren tegelijk gaat, zullen we bekijken of we daar van afwijken."

De actiegroep wilde vandaag ook graag antwoord op de vraag hoe het kan dat er, juist nu er de afgelopen tijd tal van problemen aan het licht kwamen, vanuit Stadgenoot toch besloten is om de huur te verhogen. De woningcorporatie laat weten dat de beslissing om huurverhoging door te voeren eerder is genomen dan dat de omvang van de problematiek duidelijk werd in de buurt.

"In de tijd van het besluit om de huur te verhogen was Stadgenoot op de hoogte van verschillende, individuele klachten", geeft de woordvoerder aan. "Dat is op zichzelf geen reden om voor een heel complex of buurt de huurverhoging niet door te voeren. Nu blijkt, mede door de handtekeningenactie, dat uiteindelijk toch een grote groep mensen zich zorgen maakt."