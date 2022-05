Amsterdam krijgt er vijf sterrenrestaurants bij

Vijf Amsterdamse restaurants hebben vandaag hun eerste Michelinster gekregen. Dat is bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse uitreiking in Theater DeLaMar. Restaurants De Juwelier, Zoldering, Lars en De Kas kregen één ster. De vijfde nieuwkomer, Flore, krijgt er zelfs twee.

'De conscious fine dining van Bas van Kranen staat vandaag helemaal op de kaart' verklaart Michelin de dubbele ster voor Flore.

Eerder op de middag was de Juwelier, een restaurant aan de Utrechtsestraat, al in de prijzen gevallen. Het restaurant, dat al een tijdje met spanning op de uitslag zat te wachten, kreeg een ster voor wat de jury 'traditionele power, moderne frisheid en Franse finesse' noemt.

Ook de chef-kok van De Juwelier, Yoran Jacobi, wordt in het zonnetje gezet: hij wint de Young Chef Award. "Yoran Jacobi kookt straight to the point met soms (onterecht) miskende producten. Intens, matuur, verfijnd", is het oordeel van de Michelin-inspecteurs.

'Meeslepend'

Een ander restaurant dat vanaf vandaag een Michelin-ster heeft is Zoldering: net als De Juwelier in de Utrechtsestraat te vinden. Volgens de jury heeft het allemaal te maken met 'het meeslepende huwelijk van geweldige wijnen en uitbundige Franse smaken' die je bij het eethuis proeft.

Ook Lars, het restaurant van Lars Scharp, viel in de prijzen. Volgens Michelin maakt hij zijn culinaire belofte 'met veel vakmanschap waar.' Ook De Kas, vorig jaar nog winnaar van de Green Star - een ster voor restaurants met een duurzame kaart - is vanaf dit jaar een sterrenrestaurant.