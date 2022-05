Romp in het IJ na jaren geïdentificeerd: slachtoffer was rijke Russische zakenman

Op 30 januari 2013 wordt in het IJ een gruwelijke ontdekking gedaan. In een blauw plastic pakket dat daar drijft, blijkt namelijk de verminkte romp van een man te zitten. Vandaag maakt het coldcaseteam van de politie bekend dat na ruim negen jaar de identiteit van het slachtoffer is achterhaald.

Het gaat om een rijke Russische zakenman, die zich bezighield met de handel in kunst en antiek. Door middel van een DNA-match is de politie achter de gegevens van het slachtoffer gekomen. De familie van de man had hem enige tijd geleden in Rusland als vermist opgegeven en stond DNA af dat in een internationale databank werd opgenomen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de DNA-match.

De naam van het slachtoffer is bij de politie bekend, maar wordt op dit moment nog niet openbaar gemaakt. De nabestaanden van de man, die in Rusland wonen, kunnen namelijk niet worden geïnformeerd over zijn overlijden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is er op dit moment geen contact meer met de verantwoordelijke Russische autoriteiten.

Beloning van 15 duizend euro

Op 30 januari van dit jaar, precies negen jaar na de vondst van de romp dus, besteedde het AT5-opsporingsprogramma Bureau 020 aandacht aan de zaak. Zo vroeg de politie om tips, getuigen en andere mogelijk belangrijke informatie voor het onderzoek. Die tips zijn nog altijd welkom. Want hoewel de identiteit van de man nu bekend is, is nog altijd onduidelijk wat zich destijds heeft afgespeeld en wie hiervoor verantwoordelijk is of zijn. Nog steeds geldt een beloning van 15 duizend euro voor de tip die leidt tot het oplossen van de zaak.