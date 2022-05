Na acht jaar verlaat D66-wethouder Simone Kukenheim de Stopera

Het coalitieakkoord 2022-2026 is rond en het nieuwe college wordt deze week officieel geïnstalleerd. Dat betekent nieuwe wethouders, en dus moeten we afscheid nemen van enkele bekende gezichten op de Stopera. Eén van hen is Simone Kukenheim, die na acht jaar stopt als wethouder om zich te richten op de publieke zaak.

In haar kantoor in het stadhuis spreken we af met de wethouder die zich de afgelopen vier jaar boog over de portefeuilles Zorg, Jeugdzorg, Beroepsonderwijs en Sport. De jaren daarvoor was ze onder andere wethouder Onderwijs. Het zijn lastige dossiers, zegt Kukenheim, waarin belangrijke stappen zijn gezet. Kukenheim is trots op de MBO-agenda, die in 2015 is opgesteld om het middelbaar beroepsonderwijs in de stad te versterken. Voor de MBO-agenda 2019-2023 investeerde de gemeente ruim zestien miljoen euro in het middelbaar beroepsonderwijs. "We hebben als stad echt laten zien dat die 30.000 studenten het cement vormen van onze stad", zegt Kukenheim.

"Een ander ding dat ik erg belangrijk en leuk vond is dat we heel veel geïnvesteerd hebben en aandacht hebben voor de mentale gezondheid van jongeren", vervolgt de wethouder. In coronatijd startte ze meerdere platformen om jongeren met mentale problemen beter te kunnen helpen. Jeugdzorg Maar Kukenheim leerde naast een leuke, ook een complexe kant van het jeugdzorg-dossier kennen. Tijdens haar periode als wethouder kregen gemeenten van het Rijk de opdracht om deze zorg zelf op zich te nemen. De kosten bleken hoog, er moest bezuinigd worden, wachtlijsten werden langer en kinderen kregen niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Jeugdzorgmedewerkers legden, uit protest tegen de bezuinigingen en de hoge werkdruk, zelfs meerdere keren het werk neer. Volgens Kukenheim heeft de druk op de jeugdzorg meerdere redenen. "Toen de gemeente de opdracht kreeg de jeugdzorg in te kopen en te verzorgen moesten we dat doen met veel minder geld. Er is honderdenmiljoenen bezuinigd op de jeugdzorg. Ten tweede hebben we van het Rijk een opdracht gekregen, en dat is eigenlijk een hele slimme, om veel eerder te kijken hoe het gaat met kinderen. Kunnen we ze niet helpen voordat problemen groter worden?"

Protesterende jeugdzorgmedewerkers

Hoewel de Amsterdamse jeugdzorg dus zijn mankementen kent, verzekert de scheidend wethouder dat de stad steeds kritischer wordt op de kwaliteit ervan. Dat de gemeente steeds meer kinderen in een eerdere fase wil helpen maar ook specialistische zorg wil bieden waar nodig, blijft volgens Kukenheim door het geldgebrek een lastige opgave: "Dat is niet houdbaar en dat zie je nu gebeuren." Niet alleen de jeugdzorg staat onder druk. De afgelopen jaren kwamen ook huisartsen in de stad in de knel. Onder meer omdat ze door de stijgende huurprijzen geen nieuwe praktijk kunnen openen in de stad. Het gevolg: de praktijken die er al zijn, raken overvol en kunnen geen nieuwe patïenten aannemen. De gemeente probeert nu locaties beschikbaar te stellen vanuit het gemeentelijk vastgoed, maar volgens Kukenheim zijn daar niet genoeg van. "De meeste panden in deze stad zijn echt in het bezit van anderen, niet van de gemeente. Als we een pand niet nodig hebben voor bijvoorbeeld een school, dan stellen we die zeker beschikbaar voor huisartsen. Ik denk dat een betere oplossing is als huisartsen gewoon hogere tarieven krijgen van de zorgverzekeraar om hun huren te kunnen betalen. Daarnaast is het ook belangrijk, en hier hebben we een goed begin mee gemaakt, om een doordacht plan te maken voor de arbeidsmarkttekorten in de zorg."

'Onzichtbare wethouder' In haar tijd als wethouder kreeg Kukenheim wel eens het label 'onzichtbare wethouder'. "Dat is een beetje mijn bestuursstijl. Dat heeft voordelen en nadelen, niet iedereen is altijd hetzelfde." Naar eigen zeggen is ze veel in de stad geweest de afgelopen acht jaar, "en ik denk dat de mensen met wie wij hebben gewerkt dat heel herkenbaar vinden." Maar nu vindt de D66'er het een goede tijd om te stoppen op de Stopera. "Ik vind het mooi om na acht jaar weer verder te gaan. Dat weer iemand met een frisse blik vanuit het stadhuis zich bezig gaat houden met deze dossiers. Dan neem ik mijn kennis en ervaring weer mee om ergens anders voor de publieke zaak goede dingen te doen." Waar dat ergens anders is, is nog onzeker. "Maar één ding is zeker", zegt ze stellig. "Mijn hart klopt voor de publieke zaak."