D66 heeft nieuwe fractievoorzitter: Ilana Rooderkerk volgt Van Dantzig op

De gemeenteraadsfractie van D66 wordt de komende vier jaar geleid door Ilana Rooderkerk. Ze is de opvolger van Reinier van Dantzig, die wethouder wordt in het nieuwe college.

De politieke loopbaan van Rooderkerk (35), die ook een verleden als actrice heeft, begon in 2014 toen ze in West lid werd van de bestuurscommissie. Vier jaar later maakte ze de overstap naar de gemeenteraad. Tussen 2014 en 2021 werkte Rooderkerk ook voor verschillende ministeries in Den Haag. D66 Amsterdam laat weten dat Rooderkerk door de fractie unaniem is verkozen als voorzitter.

Voorganger van Dantzig begon in 2018 als fractievoorzitter van D66. Onder zijn leiding verloor de partij tijdens de laatste verkiezingen 1 van de 8 zetels. De komende vier jaar is Van Dantzig als wethouder verantwoordelijk voor Woningbouw, Grondontwikkeling en Ruimtelijke Ordening.