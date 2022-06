Ruzie in Amstelveense supermarkt mondt uit in mishandeling

Na een woordenwisseling in een supermarkt in Amstelveen, slaat een nog onbekende man een andere klant meerdere keren in zijn gezicht, onder meer hard met zijn vuist. Het slachtoffer is daarna waarschijnlijk kort buiten bewustzijn geweest. In Bureau 020 deze week beelden van het incident.

Het is zaterdag 4 december als het slachtoffer zich langs wat klanten wurmt in de supermarkt aan de Rembrandtweg. Een andere klant vindt daar wat van en er ontstaat een woordenwisseling tussen de twee. Dan slaat de verdachte het slachtoffer twee keer met een platte hand in zijn gezicht.

Flinke verwonding

Het slachtoffer probeert zich te verweren, maar hij wordt nogmaals geraakt, waardoor hij achterover valt. Zodra hij zich herpakt heeft loopt hij weer naar de verdachte toe. Die geeft hem vervolgens een harde vuistslag in zijn gezicht. Omstanders houden het slachtoffer vervolgens op de been en zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt.



"Het slachtoffer weet na de mishandeling even niet meer wat er gebeurd is. Hij is vermoedelijk op enig moment korte tijd buiten bewustzijn geweest. Ook houdt hij een flinke verwonding aan zijn gezicht over aan de mishandeling. Weet je meer over de verdachte op de beelden? Dan horen wij dat heel graag."