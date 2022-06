81-jarige vrouw zes uur aan de lijn gehouden tijdens babbeltruc

De politie is op zoek naar een man die ervan verdacht wordt geld te hebben opgenomen met de bankpas van een 81-jarige vrouw. De vrouw werd even daarvoor het slachtoffer van een babbeltruc. In Bureau 020 deze week aandacht voor de zaak.

De vrouw die in West woont, wordt op zaterdagavond 20 november gebeld door twee mensen die zich voordoen als bankmedewerkers. Er wordt haar verteld dat het noodzakelijk is dat haar bankpas en wat waardevolle spullen worden opgehaald, zogenaamd zodat deze spullen dan veilig zijn. Vervolgens komen er twee nepkoeriers langs bij de vrouw. De eerste komt haar bankpas en code ophalen, de tweede doet zich voor als politiemedewerker. Hij komt haar waardevolle spullen ophalen.

Achtduizend euro

De vrouw is te goeder trouw en geeft haar pas en de spullen mee. Na enige tijd alarmeert haar bank haar dat er verdachte transacties plaatsvinden op haar rekening. Zo wordt er betaald met de pas in een tankstation aan de Burgemeester De Vlugtlaan in Nieuw-West. Op het moment dat het slachtoffer haar bankpassen blokkeert, is er in totaal al voor ruim achtduizend euro geld mee opgenomen of betaald. Onbekend is of de man op de beelden een van de zogenaamde bankmedewerkers aan de telefoon was en of hij een van de nep-koeriers was. Ook is niet bekend om hoeveel verdachten het in totaal gaat.



"Wij willen benadrukken dat banken nooit op deze wijze te werk gaan", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Wees dus extra alert als er wordt gesproken over het ophalen van bankpassen of andere waardevolle spullen. Komt u in een situatie die u niet vertrouwt: hang dan op en neem zelf contact op met de bank of de politie."

Vertrouwen ernstig geschaad

In totaal wordt de vrouw maar liefst zes uur lang aan de telefoon gehouden. Van 19.00 uur tot en met 01.00 uur. Ook zijn er dus twee onbekende mannen in haar huis geweest. "De oplichters zijn zelfs zo ver gegaan dat ze uit naam van de politie het vertrouwen van het slachtoffer hebben ingewonnen", zegt Bannor. "Dat vertrouwen is dan ook ernstig geschaad. Herkent u de verdachte op de beelden? Neem dan alstublieft contact met ons op."