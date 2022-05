Vergevorderde plannen voor opvang Oekraïners in Noord, Centrum, Nieuw-West en Weesp

De gemeente heeft vergevorderde plannen om op vier locaties voor de langere termijn Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Het gaat om locaties in Noord, Centrum, Nieuw-West en Weesp. Naar negen andere locaties in de stad wordt een onderzoek gestart of ze eventueel geschikt zijn.

Het stadsbestuur zoekt al langer naar plekken waar Oekraïners voor een termijn van een tot drie jaar kunnen worden opgevangen. Zij worden momenteel vooral opgevangen in hotels en hostels, maar deze zijn niet geschikt voor de lange termijn.

Noord en Centrum

In Noord gaat het om het parkeerterrein van Sportpark de Melkweg. Daar kan tijdelijke woonruimte voor 276 vluchtelingen uit Oekraïne worden geplaatst tot maximaal 2025. Er wordt nog onderzocht of het aantal met 130 plekken kan worden uitgebreid door deze op de groenstrook aan de rand van het sportpark te plaatsen. Als de financiering vanuit de overheid rond komt, kunnen de vluchtelingen daar vanaf het derde kwartaal van dit jaar terecht.

Op de locatie Plantage Muidergracht in het centrum is er ruimte voor tachtig Oekraïense vluchtelingen voor de duur van maximaal drie jaar. Momenteel worden er op die locatie - als onderdeel van een landelijke proef- tachtig ongedocumenteerde vluchtelingen opgevangen. De Oekraïense vluchtelingen kunnen terecht aan de andere zijde van het gebouw. Naar zowel deze als de locatie in Noord wordt momenteel nog verder onderzoek gedaan.

Nieuw-West en Weesp

Ook zijn er vergevorderde plannen voor de opvang van Oekraïners in woonzorgcentrum de Riekerhof in Nieuw-West. Daar wil de gemeente 250 tot 300 vluchtelingen opvangen voor de duur van anderhalf jaar. In Weesp worden tweehonderd Oekraïners opgevangen in een leegstaand bedrijfspand op het Van Houten Industriepark. Op termijn is het mogelijk dat er ook vluchtelingen uit andere landen in het bedrijfspand terecht kunnen.

Naast bovengenoemde locaties wordt er in opdracht van het stadsbestuur ook onderzoek gedaan naar negen mogelijke andere locaties in de stad waar vluchtelingen voor één tot drie jaar terecht kunnen. De locaties moeten voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals minimaal honderd opvangplekken, redelijke kosten en beschikbaarheid op korte termijn. De resultaten van dit vooronderzoek worden in juli door het stadsbestuur besproken.