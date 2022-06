Nederlandse cricketers ontvangen wereldtop in het Amsterdamse Bos

De laatste keer dat West-Indië ín Nederland tegen Oranje speelde was 31 jaar geleden. Gisteren troffen Goliath en David elkaar opnieuw op Nederlandse bodem, voor vrijwel lege tribunes. Want cricket leeft hier niet of nauwelijks. Dat het gaat om een doordeweekse werkdag en dat er noodweer wordt verspeld helpt natuurlijk ook niet. Tim de Leede is er wel. Hij is oud-international en zijn zoon speelt nu ook in Oranje. "Dit soort wedstrijden krijgen wij normaal gesproken niet. Die toplanden hebben zulke drukke programma's waar ze heel veel geld mee kunnen verdienen, dus dit is een buitenkansje voor Nederland."

Fans van de tegenstander

Het drukste hoekje van de tribunes kleurt donkerrood. De kleur van West-Indië. Hier zitten de diehard fans. Ze komen uit Londen, Jamaica en Barbados. "Het zit in ons hart. Of we nu verliezen, winnen of gelijk spelen, wij zijn erbij," zegt een supporter uit Londen." In het 'uitvak' ook een Nederlandse: Jiska Howard. Ze is zelf oud-international voor Nederland, maar ze juicht voor de tegenstander. "Mijn vader komt uit Barbados. Ik heb zelf hier bij de dames gespeeld, maar mijn hart ligt in Barbados."