Arenatunnel vanavond weer toegankelijk voor auto's

Onderzoek dat in januari, februari in maart in de tunnel werd gedaan, wees uit dat de vluchtveiligheid in de tunnel minder slecht is dan eerder werd gedacht. Toch moet er ook na de heropening gerenoveerd worden. De renovatie zou uiterlijk volgend jaar beginnen, maar is uitgesteld omdat er geen ruimte voor is in de begroting van de gemeente. Een nieuwe datum is nog niet bekend.