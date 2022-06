Gewelddadige overval in woning Korvetpad

In een woning aan het Korvetpad in Noord zijn gisteravond twee bewoners overvallen. De verdachte, een man, bedreigde de bewoners met een steekwapen. Eén van de bewoners kreeg een klap. De politie is nog naar de man op zoek.

De verdachte belde rond 22.45 uur aan bij het huis, waar op dat moment dus twee gezinsleden aanwezig waren. Hij droeg een bivakmuts en handschoenen en hield in één van zijn handen een keukenmes. De bewoner die opendeed, gaf hij een vuistslag om binnen te komen.

De dader ging er even later rennend vandoor in de richting van het Barkpad. Het is onbekend of hij buit heeft gemaakt. Niemand raakte bij de overval gewond.