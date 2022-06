Reacties op coalitieakkoord: "Hoeft de Zuidas niet meer veroverd te worden?"

Volgens Forum voor Democratie-fractievoorzitter Anton van Schijndel miskent het coalitieakkoord 'de leefwereld van grote groepen'. "Daar moet je je als politiek gezagsdrager in willen verdiepen. Dat is onvoldoende of misschien wel niet gebeurd. Ik noem het onderwerp parkeren en de eredienst voor de klimaatgod."

Van Schijndel zegt dat de coalitie betaald parkeren als hard verdienmodel inzet. "Dat is onverantwoord omdat we net uit de coronacrisis komen, er gierende inflatie is en het OV-net in met name Nieuw-West en Noord gewoon slecht is. Er komt daar vooral mobiliteitsarmoede, wat een ander woord is voor eenzaamheid."