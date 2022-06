Afsluitingen rond Artis voor KinderBeestFeest: "Ouders vertellen dat hun kind eindelijk weer lacht"

De 21e editie van het KinderBeestFeest wordt op vrijdag 10 juni georganiseerd. Het jaarlijkse evenement is bedoeld voor kinderen met een chronische ziekte, handicap of specifieke zorgvraag. Met meer dan 300 ambulance-, brandweer en defensievoertuigen worden de kinderen naar Artis gebracht om daar een onvergetelijke dag te beleven. Daarom is vrijdag tussen 16:00 en 23:00 uur een aantal straten rondom Artis afgesloten voor al het verkeer.

De makers van Het Verkeer ruilen deze week de opbrekingen en bouwplaatsen in voor een een wel heel bijzondere verkeerslocatie: Artis. De dierentuin is op 10 juni het decor van het KinderBeestFeest. Iris Kuethe en Fanny Schutte zijn de organisatoren. "In het dagelijks leven ben ik dierenverzorger bij Artis", vertelt Schutte. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij het KinderBeestFeest. De dieren reageren altijd heel leuk op de kinderen. Ze gaan voor ze liggen, of laten zich aanraken. Blinde kindjes mogen de kinderen aanraken, dat maakt het heel bijzonder." De dag heeft ook een emotionele lading volgens Schutte. "Het gebeurt weleens dat ouders je aanspreken en vertellen dat hun kind eindelijk weer lacht. Dat zijn heel emotionele momenten. Omdat het coronavirus nog niet weg is en om de gezondheid van de kinderen te waarborgen zal er één voertuig per familie rijden. Zo'n 1500 gasten zijn uitgenodigd door 26 ziekenhuizen en instellingen uit Noord-Holland, Flevoland en Leiden. Zij worden begeleid door meer dan 600 vrijwilligers.

Kuethe laat nog niet alle details los over de bijzondere dag. "De kinderen gaan met meer dan 300 voertuigen van ambulance, brandweer en politie naar Artis. Met toeters en bellen. Dan is het feest in Artis, met diverse activiteiten, maar dat is een verrassing, dat ga ik niet vertellen."

Het KinderBeestFeest is bij een aantal Artis bezoekers een bekend feest. "Dan zitten we in de bakfiets en kijken we naar al die auto's die voorbijrijden, dat is stiekem heel leuk", vertelt een vader die we met zijn twee kinderen bij de ingang van de dierentuin treffen.

Impact op het verkeer Om het evenement goed en veilig te laten verlopen zullen de Plantage Middenlaan, Plantage Kerklaan, Plantage Doklaan en de Henri Polaklaan tussen 16:00 en 23:00 uur afgesloten zijn voor al het verkeer, ook voor fietsers. In de Plantage Midden- en Kerklaan geldt tussen 12:00 en 23:00 uur een parkeerverbod. Mocht je geparkeerd staan bij Artis, dan kun je altijd wegkomen via de Plantage Doklaan. Verder wordt tramlijn 14 tussen 16:00 en 23:00 uur omgeleid. Wie op vrijdagavond 10 juni de colonnes hulpverleningsvoertuigen naar Artis ziet rijden, hoeft niet te schrikken. Kuethe en Schutte hebben hiervoor een mooi motto. In koor roepen zij: "Niets aan de hand, maar ga wel aan de kant!"