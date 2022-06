Voetganger (23) aangereden door onwel geworden automobilist in Noord

Een 23-jarige voetganger is vanavond gewond geraakt bij een aanrijding op het Hagedoornplein in Noord. De bestuurder van de auto moest ook naar het ziekenhuis. Drie ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.

Ongeval in Noord Martin Damen

Ongeval in Noord Martin Damen

Ongeval in Noord Martin Damen

Ongeval in Noord Martin Damen

Ongeval in Noord Martin Damen

De man, die rond de 70 jaar oud is, was achter het stuur onwel geworden. De auto belandde op de verkeerde weghelft en daarna op de stoep, waar de voetganger liep. Ook ramde de auto een boom.

De vrouw was aanspreekbaar en was gewond aan haar voet. Ze is zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.