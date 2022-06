Grote rookwolk door brand op dak in Bos en Lommer

Bij een brand op de Jan Haringstraat in West is vanavond een grote rookwolk ontstaan.

Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. De brandweer had de brand snel onder controle. Rond 19.10 uur was er al bijna geen rook meer te zien. Even na 19.30 uur liet de brandweer weten dat de brand meester was.

Er raakte niemand gewond. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er nog wel gekeken wordt of de constructie veilig is en of er niks meer smeult.