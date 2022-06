Fractievoorzitter GroenLinks: "Prachtige diverse fractie zo goed mogelijk helpen"

Zeeger Ernsting, die is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks, denkt dat zijn fractiegenoten een 'lastige keuze' moesten maken.

"Ik ben vereerd dat ik het mooie diverse team mag helpen om zo effectief mogelijk te zijn voor Amsterdam", zegt Ernsting. Naast Ernsting had alleen raadslid Imane Nadif zich kandidaat gesteld. Zij kreeg tijdens de verkiezingen zo'n 12.000 voorkeursstemmen, terwijl Ernsting er maar ongeveer 700 had. Toch koos een meerderheid van de fractie voor Ernsting.

Op de vraag hoe het met de diversiteit bij GroenLinks zit antwoordt hij: "We zijn als hele fractie natuurlijk verantwoordelijk voor wat we als fractie doen. Zo zie ik het ook. Ik zie mijn rol echt als voorwaardenscheppend voor de hele fractie. De fractie heeft een keuze gemaakt. Die is op mij uitgekomen."

Nadif kwam later binnen en vertrok tijdens de vergadering. Ze reageerde vanuit de raadszaal via Twitter wel op een artikel in Het Parool, waarin een anonieme GroenLinkser zei dat ze niet als verbindend bekend staat en een aantal keer botste met fractiegenoten.