In vijvers gedumpte schildpadden sterven langzame dood: "Je zit te kijken naar dierenleed"

Als je goed oplet bij de vijvers in bijvoorbeeld het Amstelpark of Westerpark zie je er weleens een schildpad. Die zijn daar gedumpt maar zo op het eerste oog ziet zo'n schildpad in het zonnetje op een boomstam er wel chill uit. Voor voorbijgangers ziet het er misschien wel leuk uit, maar volgens dierenbeschermingsorganisaties sterven de dieren daar een langzame en pijnlijke dood.

Stichting Schildpaddenopvang Nederland pleit dan ook voor een verbod op het dumpen van schildpadden en daarnaast ook voor een verbod op de verkoop van de schildpadden als huisdieren. "Mensen denken die zit daar lekker op een boomstronkje te zonnen, maar eigenlijk zit je gewoon te kijken naar dierenleed", zegt Annabel van der Horst, van Stichting Schildpaddenopvang Nederland. Schildpadden kunnen namelijk pas verteren bij een temperatuur hoger dan achttien graden. In Nederland is het daar te koud voor en daarom sterven de schildpadden na een aantal jaar aan een hongerdood.

De schildpadden worden vaak gedumpt als ze te groot worden om als huisdier te houden. Mensen raken er op uitgekeken. Van der Horst legt uit: "Het zijn impulsaankopen. Mensen zien een klein, schattig schildpadje in de dierenwinkel en krijgen heel vaak niet de juiste voorlichting. Uiteindelijk groeit zo'n dier uit tot een bakbeest van 35 centimeter. De verzorging is vervolgens te veel werk."

Nieuwe opvangplek

Er worden jaarlijks tientallen schildpadden gered, maar lange tijd was in de omgeving Amsterdam geen plek om ze op te vangen. De stichting, die gevestigd is in Harkema in Friesland, reed daarom meerdere keren per week op en neer om de dieren op te halen.

Sinds 1 juni is daar verandering in gekomen. Reptielenopvang Zwanenburg heeft toestemming gekregen om de schildpadden op te vangen. Daar is namelijk een ontheffing voor nodig. "Daar zijn we heel erg blij mee. Als je dieren niet mag helpen, dan is er iets mis", laat Rob Dumont, eigenaar van de opvang weten. Zodra de schildpadden binnenkomen worden ze gecontroleerd op hun gezondheid en uiteindelijk overgebracht naar de opvang in Friesland.

Volgens Van der Horst is het lastig om zelf een schildpad uit het water te pakken. "Daarvoor zijn ze te snel" vertelt ze. Ze roept mensen daarom op om bij het zien van een schildpad de stichting te bellen en een melding te maken. Zij zullen vervolgens een poging doen de beestjes te vangen.