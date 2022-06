Wapens en cokelab aangetroffen bij inval: vier mannen opgepakt

De verdachten kwamen in november vorig jaar in beeld door telefoonberichten die door de politie waren gekraakt. Na onderzoek stuitten agenten op twee loodsen in Rijsenhout. Een één van de ruimtes werden automatische wapens, sniperwapens, en explosieven gevonden.

Wasserij

In de andere loods trof de politie een in werking zijnde cocaïnewasserij aan. In zo'n wasserij wordt cocaïne dat in kleding of shampoo verstopt is, weer opgevangen. De wasserij is door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen voorzichtig stopgezet en daarna uit elkaar gehaald. Op het terrein werd ook een gestolen auto gevonden. Het voertuig wordt nog onderzocht door de politie. Alle spullen zijn door de politie in beslag genomen.

De verdachten worden vandaag voorgeleid aan de onderzoeksrechter. De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.