Bewoners Lijnbaansgracht mogen balkon niet meer op na val door hek buurvrouw

Een bewoonster van de Lijnbaansgracht in het centrum is gisteren zwaargewond geraakt nadat het hek van het balkon kapot ging. De vrouw, die rond de 65 jaar oud is, viel vanaf de eerste etage naar beneden en belandde op de stoep. Het ongeluk heeft ook gevolgen voor buurtbewoners, want zij mogen voorlopig niet meer hun balkon op. Er moet eerst worden onderzocht of de hekken op de balkons van hun huis veilig zijn.