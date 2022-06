Meer mensen nodig in de technieksector: "Ik weet nu precies hoe een huis in elkaar zit"

De cijfers liegen er helaas niet om, het tekort aan mensen in de bouw, infra en techniek is het afgelopen jaar toegenomen of gelijk gebleven. Blijkt uit een rapport van de TechBarometer. De gemeente is daarom gestart met de campagne: Baan met Toekomst. Rachid Réjaibi is van origine muzikant en volgt nu een opleiding tot elektricien. De makers van Amsterdam Informeert spreken Réjaibi in Noord, waar hij werkt aan een nieuwbouwproject.

Réjaibi neemt ons mee de hoogte in, op de daken van nieuwe woningen in Noord legt hij zonnepanelen aan. Als muzikant werkt Réjaibi graag met muziek op de achtergrond. "Ik breng mijn collega's in de muzikale sfeer", lacht hij vrolijk. "Ze worden helemaal getikt van me."

Naast zijn opleiding tot elektricien is Réjaibi drummer en speelt hij in reggea en latin bandjes. In 2017 tourde hij door het Verenigd Koninkrijk met een Palestijns jazz project. Toen hij net aan de opleiding tot elektricien begon, was het wel even wennen. "Omdat het allemaal nieuw is maar het is goed te doen. Het allerleukste is dat ik nu precies weet hoe een huis in elkaar zit."

De reden waarom hij heeft gekozen voor elektrotechniek is tweeledig. "Ik vind het erg interessant om meer te leren over elektrotechniek en ook vanwege de baangarantie."