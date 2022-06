Hét latinfeest van de stad ontstond midden jaren '90 in het Vondelpark

Het begon als oefening voor een demonstratie in het Vondelpark, maar is in een kleine dertig jaar uitgegroeid tot hét latinfeest van de stad: Op 'Summer Breeze' dansen bijna iedere donderdagavond bijna tweeduizend mensen op het Westergasterras, en dat gebeurt dit seizoen voor de vijfentwintigste keer: "We delen allemaal een passie en daar gaat het om."

Op het feest zijn workshops te volgen, maar de dansvloer is ook vrij voor wie zichzelf al een professional vindt: "Het is een samenkomst van mensen met dezelfde interesse, je ontmoet nieuwe mensen. Ik kom zelf van het Caribisch gebied, dus dit is wat ik gewend ben", zegt een van de bezoekers.

Mimo Argam stond midden jaren '90 met een groep vrienden in het Vondelpark. "Er was een podium vrij en wij waren bezig met het organiseren van een dansdemonstratie. Daarvoor wilden we oefenen, dus die plek gebruikten we." Achteraf dansten ze nog wat na, en de week erna deden ze dat weer. Week na week dansten ze met een kleine groep, en die kleine groep is inmiddels honderd keer zo groot geworden.

Sommigen zijn er voor het eerst, Maar de trouwe bezoekers zijn ook weer terug. "Voor corona kwam ik al vaak, en nu mag het eindelijk weer. Dit staat al maanden in mijn agenda geblokt", zegt een vrouw die de heupen losgooit. DJ Willy stond jaren geleden naast Mimo aan de start van het feest: "We waren met twaalf mensen, en de uitdaging was om al die twaalf mensen te laten dansen. Nu is het veel groter, maar het is nog steeds even intiem."

Latinmuziek is de afgelopen jaren steeds meer op de radio te horen. "Vroeger waren latin-artiesten niet gewaardeerd", zegt Mimo. Met namen als Shakira en Daddy Yankee is de muziek inmiddels in de hitlijsten te vinden. Inmiddels snapt men de muziek meer: "De Spaanse taal is leuk om naar te luisteren, ritmisch en lekker om op te dansen", vindt een van de bezoekers.

Vanaf deze week kan er elke donderdag op het Westergasterras wordt gedanst tijdens Summer Breeze.