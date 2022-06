Overleden schaker Marcel Hofman (64) zorgde voor de verbinding op Max Euweplein

Bij het bekende schaakbord op het Max Euweplein is vanmiddag stilgestaan bij de overleden schaker Marcel Hofman. Hij kwam er vaak een partij spelen. Vorige week overleed Hofman op 64-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Het samenkomen vanmiddag van schakers laat zien dat het pleintje meer is dan het schaakbord alleen. Vijfschaft: "Een belangrijk plein voor veel mensen. Een ontmoetingsplek, waar je kunt schaken en praten met elkaar, nieuwe mensen ontmoet."

"Marcel Hofman was een schaakvriend van ons. Hij genoot van het leven. Altijd in voor een praatje, nooit vervelend. Een fijne man om mee om te gaan, kon leuk schaken. Hij kwam hier al vijftien jaar. Een graag gezien persoon op het Max Euweplein", zegt zijn schaakvriend Jürgen Vijfschaft.

"Vrienden. Ik ben blij dat jullie gekomen zijn. Het is een speciale dag, een grote vriend van ons, Marcel Hofman, is helaas overleden", waren de woorden waarmee de herdenking begon.

"Schaken werkt verbindend en Marcel had daar zijn rol in"

Quote

Hofman stond op het plek bekend als een verbinder. "Zoals jullie zien zijn we met verschillende etniciteiten, schaken werkt echt verbindend en Marcel had daar zijn rol in", aldus een schaker.