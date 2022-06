Nieuwe 'winkel' met elf geldautomaten geopend in Osdorp: "Het pinnen ging goed"

Elf geldautomaten in één winkel. Voorheen was dit er amper in de stad, maar Geldmaat heeft nu aan Tussen Meer in Osdorp een tweede filiaal geopend met meerdere geldautomaten. En er komen meer van dat soort winkels in de stad.

"Ja hoor, het ging goed", zegt een man als we hem vragen of hij lekker heeft gepind. "Ik had nog genoeg saldo, dus dat wel wel prettig." Maar er zijn toch ook wel wat zorgen over de veiligheid. "Ja, ik vind het niet slim eigenlijk", zegt een vrouw die net gepind heeft. "Ik vind het best wel gevaarlijk. Er loopt zo iemand binnen met een geweer."

Plofkraken

En ook een van de buren van de winkel is niet zo gelukkig met de nieuwe winkel. "Ik vind het niet handig omdat het in een woonwijk is. Plofkraken gebeuren vaker hier in de buurt." Die zorgen over de veiligheid legden we ook voor aan Geldmaat, dat de winkels beheert. Hun reactie was als volgt: "Die zorgen zijn erg voorstelbaar, maar Geldmaat en de banken hebben er alles aan gedaan om het zo veilig mogelijk te maken en de impact van eventuele criminaliteit te beperken. De locaties zijn even veilig als een bank."



Ook zegt Geldmaat dat er bij winkel in De Pijp sinds de opening in september geen incidenten zijn geweest. De komende jaren zullen er steeds meer van dit soort winkels bijkomen, dit jaar zijn dat er in elk geval nog twee. De locaties van die winkels zijn nog niet definitief, laat Geldmaat weten.