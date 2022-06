Gewonde bij steekpartij in Rembrandtpark, een verdachte aangehouden

Bij een steekpartij in het Rembrandtpark in West is afgelopen nacht een gewonde gevallen. Niet lang na het incident is een verdachte opgepakt.

De steekpartij werd om 00.22 uur gemeld. Ter plaatse is een gewonde aangetroffen. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is ter controle overbracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft in de omgeving van het Rembrandtpark nog gezocht naar de dader. Rond 01.00 uur werd een man aangehouden. Hij is ingesloten en zal op een later moment gehoord worden.

De aanleiding van de steekpartij wordt onderzocht.