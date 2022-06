Buurt niet blij met plannen voor fietspad door groen stuk Erasmusgracht: "Niemand wint er iets mee"

Weggestopt

Het plan voor het fietspad werd eerder al in 2014 weggestemd, maar in 2017 dook het weer op. Het staat opgenomen in het 'Meerjarenplan Fiets' waarmee de gemeente het fietsnetwerk wil verbeteren. "Alleen daar is slecht over gecommuniceerd", vindt Luske. "Het stond weggestopt in een bijlage die niemand leest en we kregen geen brief." Stadsdeelbestuurder en portefeuillehouder Carolien de Heer is het daarmee eens. "Dat hadden we echt anders moeten doen."

Bakfietsyup

De Heer snapt de bezwaren van de buurt, maar benadrukt ook dat er behoefte is aan een beter fietsnetwerk. "Daar willen we ook naar luisteren. Eerder is het plan weggestemd met een kleine meerderheid, maar er zijn ook mensen voor de komst van dit fietspad." Een buurtbewoner heeft al een idee over deze voorstanders. "Dat kan alleen maar één of andere bakfietsyup zijn die het lastig vindt om even op een auto te wachten."