Overval op hotel aan de Amsteldijk

In het Hotel Pestana Riverside is vannacht een medewerker overvaller door een man. De dader, die zijn gezicht bedekt had, wist een kleine buit mee te nemen.

De overvaller vluchtte te voet. Een zoekactie van de politie leverde niets op. Het is niet duidelijk of de man, geheel in het zwart gekleed en met afgedekt gezicht, een wapen bij zich had. De zaak is bij de recherche in behandeling.