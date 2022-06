Beppie heeft buik vol van wateroverlast: "Hoe kom ik hier weg op mijn hoge hakken"

Zo erg als na de regenbui van gisteren is het nog niet geweest, maar iedere keer als het heeft geregend staat het water aan de oprit tot aan haar enkels. De Leng zegt al zeker 16 keer melding te hebben gemaakt via 14020 bij de gemeente, maar er is nog geen actie ondernomen. Ze voelt zich niet serieus genomen. "Dan komen ze een keer de put ontstoppen, maar dat lost het probleem niet op", zegt Beppie gefrustreerd.

Het voelt dan ook -letterlijk- als dweilen met de kraan open. "Vind jij het leuk om zo naar je huis te moeten lopen?", zegt ze terwijl ze door de grote plas water loopt. "Ik ben het zo spuugzat met dit."

De gemeente laat weten uit te zoeken wat er precies met de klachten van Beppie is gebeurd. Waternet laat aan AT5/NH Amsterdam weten dat Beppie ook bij hen een melding kan maken. Als de put verstopt is, dan kunnen zij het probleem misschien wel oplossen. Maar als er sprake van bijvoorbeeld een verzakking van de straat, dan is de gemeente toch echt het juiste aanspreekpunt. En in dat geval, vindt Beppie "moet de gemeente eens flink op z'n sodemieter krijgen."

