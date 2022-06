Misdaadjournalist Kees van der Spek: "Je wil die gasten eigenlijk op hun bek timmeren"

Journalist Kees van der Spek, die eerder de rechterhand was van Peter R. de Vries, was onder de indruk van de slachtofferverklaring van zoon Royce en dochter Kelly de Vries.

Volgens hem vulden de twee elkaar perfect aan. "Royce richtte zich over de hoofden van de gewetenloze verdachten heen, omdat dat toch geen zin zou hebben, tot de rechtbank om te vertellen wie zijn vader was. Kelly deed precies hetzelfde en wilde juist die gewetenloosheid laten zien en laten voelen door ze recht in hun gezicht te vertellen waar het op staat."

Het voelde voor hem ook als een stukje genoegdoening. "Want je wil natuurlijk genoegdoening. Je wil die gasten eigenlijk natuurlijk op hun bek timmeren. Dat kan niet. Dus dan maar geestelijk. En dat heeft Kelly geweldig gedaan."