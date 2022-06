Beelden van overval op avondwinkel: medewerker beschoten en aangevallen met mes

De medewerker van een avondwinkel in Zuid wordt in maart van dit jaar aangevallen met een mes en daarna wordt er ook nog gericht op hem geschoten. De politie is met name op zoek naar een overvaller die een opvallend masker droeg. In Bureau 020 deze week beelden van de overval.

De medewerker is op donderdagavond 31 maart de schappen aan het vullen van de winkel aan de Pieter Baststraat als er ineens twee mannen binnenkomen die zeggen dat ze de winkel komen overvallen. Een van de twee heeft een groot mes bij zich. Het slachtoffer rent naar buiten om hulp te halen, terwijl de overvallers in de winkel op zoek gaan naar waardevolle spullen.

"Gelukkig wordt de medewerker niet geraakt", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Maar dat neemt niet weg dat dit natuurlijk wel heel heftig is geweest. Daarnaast raakt hij wel gewond bij de worsteling met de overvallers. Wij zijn dringend op zoek naar informatie over die overvallers. En dan met name de man die heeft geschoten. Hij is mogelijk te herkennen aan het opvallende masker dat hij droeg."

Het gaat om een wit masker waar een zwarte verticale streep op lijkt te zitten. "Wij komen graag in contact met mensen die meer weten over deze overval, bijvoorbeeld over hoe de verdachten zijn aangekomen en daarna weer gevlucht. Ook alle andere informatie over deze zaak is welkom bij ons", zegt Stor.