Twee vrienden zwaar mishandeld na uitgaansavond: "Mogelijk poging doodslag"

Een zware mishandeling in het uitgaansgebied rondom het Leidseplein in februari. Twee vrienden krijgen meerdere harde trappen tegen hun hoofd, waarbij ze allebei zwaar letsel oplopen. In Bureau 020 deze week de beelden van de heftige mishandeling.

Letsel had veel erger kunnen zijn

"De slachtoffers lopen allebei behoorlijk lichamelijk letsel op", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Bij een van hen wordt zelfs zijn bovengebit uit zijn mond geschopt en geslagen. Door het vele schoppen tegen de hoofden van de slachtoffers kan dit mogelijk gezien worden als een poging tot doodslag. Het letsel van de slachtoffers had veel erger kunnen zijn."

Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe de twee verdachten het café uitlopen, het café weer inlopen en daarna weer naar buiten gaan. Er is een derde man bij hen, maar die heeft geen geweld gebruikt en hij wordt daarom niet herkenbaar in beeld gebracht. Ook is er beeld van de mannen als ze door de Korte Leidsedwarsstraat lopen. "Wij komen graag in contact met mensen die de verdachten op de beelden denken te kennen of herkennen", zegt Stor. "Ook alle andere informatie over deze heftige zaak is welkom bij ons."