Bewoners voelen zich onveilig na weer een schietpartij in Dijkmanshuizenstraat

De Dijkmanshuizenstraat in Noord is al enige jaren het toneel van beschietingen en explosies. Vanochtend was het opnieuw raak toen een bewoner van de straat in zijn been werd geschoten. Het zorgt voor een deel van de omwonenden voor een gevoel van onveiligheid. "Ik laat mijn vrouw hier 's avonds niet de hond uitlaten", aldus een van hen.

De omwonenden die we vanochtend in de straat spreken, willen allen vanwege hun onveiligheidsgevoel niets op camera zeggen. "We zouden graag hebben dat cameratoezicht in de straat terugkeert. Ik word liever de hele dag door een camera in de gaten gehouden, dan dat gevoel van onveiligheid."

Een jonge moeder die met haar baby in een draagzak de hond uitlaat, vertelt dat zij van haar vriend niet 's avonds over straat mag. "Hij vindt het te onveilig voor mij." Een andere hondenbezitter vertelt dat hij zijn vrouw 's avonds niet in de buurt de hond laat uitlaten. "Er is hier de laatste jaren te veel gebeurd." Ook zouden er vaak groepjes jongeren in de avonduren op straat hangen.

"Onveilig gevoel"

De meest recente schietpartij gebeurde vanochtend rond 06.30 uur. Verschillende buren hoorden het slachtoffer, een buurman, gillen op straat. Op en naast een auto voor een van de huizen ligt nog een plasje bloed. "Ik keek uit mijn raam en zag dat de buurman gewond was aan zijn been. Hij is naar die auto gestrompeld", vertelt een buurvrouw wijzend naar de plas bloed. Wat de aanleiding is voor de schietpartij is nog onduidelijk. "Ik ken hem als een rustige man. Het geeft me een heel onveilig gevoel."

Verderop in de straat vonden in 2020 en 2021 verschillende beschietingen en explosies plaats. Burgemeester Femke Halsema stelde de afgelopen jaren meerdere malen cameratoezicht in de straat in. Vorig jaar zomer werd dat cameratoezicht nog eens verlengd omdat de onrust door de incidenten toen nog niet was weggenomen. Inmiddels is die camera weggehaald.

Een buurvrouw relativeert: "Ik woonde voorheen op de Ceintuurbaan, daar gebeurden dit soort dingen ook. Volgens mij zijn de incidenten hier in de straat gericht en niet willekeurig. Ik heb dus niet het gevoel dat ik de volgende ben."