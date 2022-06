Sirenes in de stad? Het KinderBeestFeest biedt honderden kinderen een onvergetelijke dag

De kinderen, afkomstig uit Noord-Holland, Flevoland en Leiden, wacht een vol programma. Van 16:00 tot 23:00 uur is de dierentuin speciaal voor hen gereserveerd.

Corona

De afgelopen twee jaar kon door de coronapandemie het feest niet in zijn vertrouwde vorm doorgaan, en ook dit jaar ziet de organisatie zich gedwongen om maatregelen te nemen. "We houden uiteraard rekening met de pandemie", vertelt KinderBeestFeest-oprichter Iris Kuethe. "We hebben bijvoorbeeld veel minder gasten: 1500, inclusief meegekomen familieleden. In normale jaren zijn dat er 5000." Verder wordt van vrijwilligers gevraagd om voorgafgaand aan het feest een zelftest te doen.

Ondanks de kleinschaliger opzet van deze editie van het feest is de organisatie weer een hele klus gebleken. "De organisatie en uitvoering wordt uitsluitend gedaan door vrijwilligers", zegt Iris. "Het besluit om het feest in kleinere vorm door te laten gaan, werd bovendien heel laat genomen. Daardoor moesten we in korte tijd veel werk verzetten." Het gaat daarbij onder meer om het benaderen van zorginstanties die de kinderen uitnodigen voor het KinderBeestFeest. "Gelukkig zitten er tussen de vrijwilligers ook veel ervaren mensen. Ik ben erg trots op hun werk."

Iris is opgetogen dat het festijn door kan gaan, ook al is het dan in een iets bescheidener formaat. "Ik ben superblij, ja. Ik heb al veel berichten gehad van ouders die zo blij zijn om weer uit te kijken naar een fijne dag."

Geheim

Traditiegetrouw worden de kinderen met loeiende sirenes naar Artis gebracht. Dit jaar is het aantal routes beperkt tot twee. Eén gaat vanaf het Centraal Station, de Piet Heijnkade, het Alexanderplein en de Plantage Middenlaan. En de tweede gaat vanaf de Van der Madeweg bij Duivendrecht over de Wibautstraat richting het Centrum. Iris: "Soms willen mensen nog wel eens schrikken van al dat lawaai, maar zoals altijd geldt: 'Niets aan de hand, maar ga wél aan de kant'." Wél hoopt de organisatie op veel zwaaiende mensen langs de route.

Een andere traditie: Iris die de aankomst van de kinderen gadeslaat bij het kruispunt nabij de ingang. "Iedereen is dan zo blij en ontspannen. Alles maakt dan eventjes helemaal niets meer uit. En dat blijft de rest van de dag zo, alles valt die avond weg."

En wat er binnen op de kinderen en hun families wacht? "Dat houd ik nog eventjes geheim. Maar ze kunnen rekenen op heel veel liefde, aandacht en gezelligheid."