Medewerker met pistool op hoofd geslagen tijdens overval in café-restaurant Czaar Peterstraat

Bij een gewapende overval in een café-restaurant aan de Czaar Peterstraat is afgelopen nacht een medewerker met een pistool tegen het hoofd geslagen. Het slachtoffer raakte hierbij lichtgewond. Andere personeelsleden kregen een vuurwapen tegen hun hoofd gericht.

Restaurant in Czaar Peterstraat overvallen

De overval gebeurde afgelopen nacht rond 1.15 uur. De twee daders bedreigden het personeel behalve met een vuurwapen ook met mes en vroegen direct naar de locatie van de kluis. Of er ook iets buit is gemaakt, is nog niet bekend. De daders dwongen de werknemers naar een andere ruimte te gaan.



Van de twee daders heeft de politie een signalement vrijgegeven. De eerste van hen is een man in de leeftijd van 15 tot 20 jaar oud. Hij had een getinte huidskleur, een sik en een snor en heeft een gespierd postuur. Daarnaast droeg hij tijdens de overval een donkere trainingsbroek, een gezichtsbedekking, een muts en zwarte sneakers van het merk Nike, model Air Force.



De tweede verdachte is ook een man van 15 tot 20 jaar oud. Hij had ook een getinte huidskleur, zwart krullend haar en een slank postuur. Daarnaast droeg de man donkere kleding, gezichtsbedekking en ook een muts.



Mensen die camerabeelden hebben van de mogelijke daders of meer weten van de overval worden gevraagd contact op te nemen met de politie.