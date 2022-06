Overval op restaurant in Czaar Peterstraat

Een café-restaurant aan de Czaar Peterstraat in het centrum is vannacht overvallen.

De overvaller of overvallers kwamen de zaak rond 2.00 uur binnen. Het café-restaurant was toen al een uur gesloten, maar er was nog wel personeel aanwezig. Er raakte niemand bij de overval gewond.

De politie is een onderzoek naar de overval gestart. Rechercheurs van de Forensische Opsporing hebben sporenonderzoek gedaan. Ook wordt er gekeken of er op bewakingsbeelden in de omgeving iets te zien is.