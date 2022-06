Vijf Amsterdammers opgepakt na achtervolging gestolen auto

De politie heeft woensdag na een achtervolging in Nijmegen vijf Amsterdammers opgepakt. Dat gebeurde vanwege een Amsterdams politieonderzoek. De verdachten zouden van plan zijn geweest om een misdrijf te plegen en hebben tijdens hun vlucht mogelijk 'gevaarlijke tassen' achtergelaten.

Dat laat de politie vanochtend weten. Agenten wilden dinsdagavond een auto met vier inzittenden stoppen. De auto was gestolen en voorzien van valse kentekenplaten. De auto werd rond middernacht aangetroffen in Nijmegen.

Politiehelikopter

De inzittenden waren er te voet vandoor gegaan. Mede dankzij getuigen, werden de vier inzittenden ongeveer een uur later aangehouden, ook in Nijmegen. Bij de zoektocht naar de inzittenden in Nijmegen werd ook een politiehelikopter ingezet.

Getuigen zeiden tegen de politie dat de inzittenden van de gestolen auto op hun vlucht één of meerdere tassen hadden gedumpt in Nijmegen. "Omdat de kans bestond dat in de tassen zaken kunnen zitten die gevaarlijk konden zijn, werd de oproep gedaan om de politie te bellen als de tassen werden aangetroffen. Ondanks intensief zoeken, zijn de tassen niet aangetroffen", laat de politie weten.

Vijfde verdachte

Later op de woensdag is in Amsterdam nog een vijfde verdachte aangehouden. Het gaat om een 20-jarige, twee 22-jarige, een 24-jarige en een 25-jarige man. Alle aangehouden mannen worden verdacht van het voorbereiden van een misdrijf en heling van een gestolen auto.

De verdachten zitten nog vast en worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.