Agent die gijzelnemer aanreed niet vervolgd: "Adequate en doeltreffende interventie"

De Rijksrecherche deed, zoals gebruikelijk als de politie dodelijk geweld gebruikt, onderzoek. Er zijn verschillende getuigen gehoord, waaronder de gegijzelde. Ook de gepantserde BMW van de DSI is onderzocht.

Het OM spreekt van een 'adequate en doeltreffende interventie'. "Door zijn handelen heeft hij direct een einde gemaakt aan een zeer levensbedreigende situatie voor de gegijzelde en voor de achter zijn dienstvoertuig opgestelde politiemensen", zegt de hoofdofficier van justitie. "Van politieambtenaren wordt verwacht dat zij in situaties als de onderhavige handelend optreden en actief het gevaar keren."

De nabestaanden en de agent zelf zijn geïnformeerd over de beslissing van het Openbaar Ministerie. Hoewel de agent als DSI'er onder de vlag van de politie opereerde, werkt hij eigenlijk voor de Koninklijke Marechaussee. Leden van de Koninklijke Marechaussee zitten, net als politieagenten en een klein aantal commando's, bij verschillende onderdelen van de DSI.

De gijzeling vond op 22 februari plaats en duurde zo'n vier uur lang. De gegijzelde schoot op agenten en wilde 200 miljoen euro aan crypto's. Nadat de gegijzelde iets moest aanpakken zag hij kans om weg te rennen. De gijzelnemer, die een nepbomvest droeg en vuurwapens bij zich had, rende er achteraan. Vervolgens reed de DSI-agent hem aan.

De agent werd in het onderzoek van de Rijksrecherche al als getuige gezien in plaats van als verdachte, bleek tijdens de persconferentie van de Driehoek (locoburgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier van justitie) na afloop. Hoofdcommissaris Frank Paauw omschreef het moment dat de twee gingen rennen als een hele onoverzichtelijk situatie die fout kon aflopen. "Dat is denk ik wel de kwaliteit van onze DSI, dat ze op dat soort momenten uitermate scherp en alert zijn. Die hebben dit toch onverwachte moment gepakt."

